Aguero: pressing serrato della Juventus per portarlo a Torino a zero

L'attaccanto argentino nel mirino di Paratici

redazionejuvenews

Dopo una stagione poco soddisfacente, la Juventus intende stravolgere la rosa per il prossimo anno e tornare competitiva come in questi ultimi nove anni. La vittoria sul Napoli ha dato fiducia alla squadra allenata da Andrea Pirlo, che vede l'obiettivo qualificazione più vicino, anche se non deve mollare la presa, visto che Napoli e Atalanta non hanno intenzione di mollare. Quello che è sicuro è che i bianconeri devono rivedere tutti e tre i reparti, su tutti l'attacco. Se Ronaldo e Morata sono diretti verso Madrid, il primo al Real e il secondo all'Atletico, per la Joya nemmeno il gol contro i partenopei sembra aver calmato le acque. Nel mentre le voci su Aguero si fanno sempre più insistenti.

Ormai sono settimane che alla Juventus viene accostato il nome de "El Kun" Aguero, che ha recentemente annunciato il suo addio al Manchester City a giugno. Dopo questa notizia Paratici si è messo al lavoro per cercare di portare a Torino a parametro zero l'attaccante argentino. Nonostante diverse perplessità, da la Spagna, secondo quanto riferito da "El Chiringuito TV", sono convinti che la Vecchia Signora è in pressing serrato per Aguero, ed è pronta a tutto per portare a Torino il 32enne.

Nonostante è un over 30, Aguero fa gola a diversi top club europei, perché El Kun lascerà i Citizens a parametro zero. Infatti, oltre alla Juve, l'attaccante piace soprattutto a Chelsea e Barcellona, dove ritroverebbe il connazionale e grande amico Messi. Per quanto riguarda l'ingaggio, la società bianconera sarebbe chiamata a fare un importante sforzo economico per avere in squadra l’argentino. Infatti Aguero chiede oltre 10 milioni di euro di ingaggio, cifre piuttosto elevate, ma che potrebbero essere facilmente coperte dalla vendita di Dybala. È vero anche che tra i due argentini c'è una differenza d'età importante, El Kun e la Joya, infatti, si portano 5 anni, il che è un'enormità nel calcio, soprattutto se guardiamo gli obiettivi della società a lungo termine. Tuttavia quello che è sicuro è che la Juve non molla la pista Aguero.