Demiral positivo al COVID

Il turco in rientro in Italia con un volo sanitario

redazionejuvenews

La Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa in vista del derby di sabato contro il Torino: i bianconeri si stanno allenando, ancora a ranghi ridotti, in attesa del rientro di tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Tra oggi e domani torneranno gli ultimi giocatori, con Pirlo che avrà un solo allenamento con tutta la squadra a disposizione per preparare la stracittadina. Buone notizie sono arrivate da Paulo Dybala, che ieri ha svolto tutta la seduta e sembra arruolabile per il derby. Meno belle sono invece le notizie che arrivano dalla Turchia, con il difensore Merih Demiral che è rimasto vittima del COVID.

Il difensore era andato in nazionale per le qualificazioni mondiali nonostante fosse fermo per infortunio, e in ritiro avrebbe contratto il COVID. Il difensore sta bene a parte qualche piccolo sintomo, e sta tornando a Torino con un volo sanitario, dove resterà in isolamento in una camera d’albergo al J-Hotel. Il calciatore, che sarebbe positivo da circa una settimana, salterà il derby con il Torino e anche il recupero col Napoli di mercoledì prossimo, con la partita con il Genoa anche essa in forte dubbio.

Demiral è il decimo giocatore della Juventus risultato positivo al COVID dopo Rugani, Matuidi, Dybala, Ronaldo, McKennie, Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Bentancur. Il turco era fermo dall’11 marzo per una lesione al retto femorale della gamba destra che avrebbe dovuto risolversi proprio in tempo per il derby, che il turco sarà comunque costretto a saltare per la sua positività al virus. Ansia in casa Juve anche per Szczesny, con il focolaio nella Nazionale polacca che preoccupa o bianconeri: il portiere era negativo al test di ieri, ma in caso di positività e vista la squalifica di Gianluigi Buffon, domenica toccherebbe a Pinsoglio difendere i pali della porta bianconera.