Dembele: la Juventus adesso punta l’attaccante

L'attaccante francese è tra gli obiettivi dei bianconeri

redazionejuvenews

La sconfitta contro il Benevento ed il pareggio nel derby della Mole, hanno confermato che la rosa della Juventus ha bisogno di una rivoluziona dalla difesa all'attacco. Per quanto riguarda il reparto offensivo, i bianconeri hanno un obiettivo chiaro ed evidente: Ousmane Dembele. L'attaccante del Barcellona, infatti, è un nome che Paratici sta seguendo da molto tempo e la scadenza di contratto con i blaugrana potrebbe far avanzare alla Vecchia Signore una proposta per portare a casa il giovane giocatore francese. Tuttavia, la Juventus deve battere una concorrenza ferrata da società che arrivano sia dalla Frcancia che dall'Inghilterra.

Probabilmente Dembele a fine estate dirà addio al Barcellona, in scadenza di contratto nel giugno 2022. Il club catalano ha portato l'attaccante francese in Spagna nel 2017, strappandolo al Borussia Dortumun per 135 milioni di euro. Per il 23enne giocatore francese ci si aspetta una lotta intensa tra i vari club europei, tra questi c'è anche la Juve. Tra le società interessata ci sono, su tutte, Manchester United, PSG e Liverpool che sono pronte per incrementare la qualità delle loro rose con l'attaccante che si è fatto notare in queste stagioni con la maglia blaugrana, dove ha avuto l'opportunità di giocare con Leo Messi.

A rivelare le voci di un suo addio al Barcellona è il quotidiano Mundo Deportivo, che ha rivelato che il club bianconero punta sulle agevolazioni fiscali per i professionisti che arrivano dall’estero per battere la concorrenza delle altre società che sono alla finestra. Per quanto riguarda proprio la Juventus, tra la Vecchia Signora e Dembele c'è un ritorno di fiamma. A sottolineare la possibilità di vedere il francese in maglia bianconera è anche la stima tra la Juve ed il Barça, soprattutto dopo il recente scambio tra Pjanic e Arthur. Ovviamente la Juventus deve conquistare la Champions League, se intende portare a Torino un giocatore come Dembele.