Torino-Juventus, Top e Flop: Chiesa sempre più il motore della squadra

Il migliore ed il peggiore del derby della Mole

Una squadra sempre più allo sbando che sembra giocare in autogestione. Con questo spirito è difficile anche pensare alla qualificazione Champions League. Il top ed il flop del derby Torino-Juventus .

" FLOP - SZCZESNY - Oggi ha toccato il momento più basso della sua stagione, due errori che stavano per consegnate il derby ai granata. Male nel primo gol di Sanabria, dove il polacco respinge la palla al centro dove ad attendere c’è l’attaccante del Toro che non deve fare altro che spingerla dentro. Ancora peggio fa nel secondo gol, dove è praticamente impassibile nel tiro del paraguaiano.

"TOP - CHIESA - È lui l’unico vero motore di questa squadra, ha fame e voglia di portare a casa il risultato, peccato che sia l’unico. Il gol è solo la conferma di una stagione che per lui va in crescendo ed è il frutto del gran lavoro che sta facendo. Peccato che è da solo nel voler far risorgere una squadra senza grinta ormai da troppo tempo.