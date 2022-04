De Marchi: “Dybala non ha avuto la continuità dei grandi”

Marco De Marchi, procuratore ed ex calciatore, ha parlato della Juventus e della situazione relativa a Paulo Dybala.

Marco De Marchi, ex calciatore ed ora procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando di Juventus-Inter e del caso Dybala. Ecco le sue parole sul derby d'Italia: "In poco tempo si è ribaltato il trend. Fino a qualche settimana fa viaggiava verso un titolo scontato. Credo sia un crocevia per i nerazzurri. La Juventus è sorniona, è lì e pensare che sia solo a -7 dal Milan e a -1 dall'Inter che ha comunque una partita in meno, non starei così tranquillo se fossi in una di quelle lì davanti. Tutte e due le squadre si giocano una fetta di campionato, in special modo l'Inter che non sta passando un bel momento."