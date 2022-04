Adani: “A Dybala devi concedere la possibilità di sbagliare in partita”

Lele Adani, opinionista, ha detto la sua su Juventus-Inter, match previsto questa sera, trattando principalmente il tema Dybala.

redazionejuvenews

Lele Adani, ex calciatore e opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, analizzando il match di stasera tra Juventuse Inter, con un riferimento particolare a Dybala. Ecco le sue parole sulla Joya: "Paulo è un giocatore straordinario, un talento a cui devi concedere la possibilità di sbagliare. Anzi, devi permettergli di poter sbagliare tante volte nella stessa partita, deve essere libero di cercare sempre la giocata più difficile perché è nelle sue corde e perché tanto ne basta una fatta bene per vincere la partita. Quindi più fiducia sente addosso e più si sente libero di poter inventare. E inventando, può incidere in maniere decisiva."

Sulla prestazione di Dybala nelle grandi partite: "Non le sbaglia perché è uno dei numeri 10 che corre di più al mondo, un generoso per natura. Se sta bene con la testa e con le gambe, è portato a dare qualcosa in più anche a livello fisico. Per questo mi aspetto una prestazione piena, fatta di pressione senza palla e di dribbling. Dybala copre tanto campo, sa andare negli spazi, sa sfuggire alla marcatura, sa andare incontro a ricevere palla e trovare con un tocco il passaggio illuminante. Quando è in una serata così, sembra che abbia i superpoteri. Ma la prestazione non può prescindere dalla condizione fisica: solo stando al cento per cento può sprigionare tutto il suo straordinario talento."

Sul tipo di match che l'argentino potrà disputare: "Io mi aspetto da Dybala una partita “libera”, dove saprà mettere dentro tutto quello che è stato il suo lungo e vincente percorso con la Juventus. Una prestazione che racconti in sintesi la sua storia in bianconero, fatta di gol e di assist, di giocate straordinarie e di notti da leader. E questa partita qui sembra fatta apposta per rimettere in vetrina tutte le qualità da top player che ha: Dybala ha vinto cinque scudetti da assoluto protagonista. Questo non succede per caso, succede se sei un campione."