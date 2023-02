Del Piero: “Di Maria è di qualità superiore, è un bene che sia alla Juve”

Oggi la Juventus affronterà in Francia il Nantes , nella gara di ritorno del playoff di Europa League . In palio c'è la qualificazione agli ottavi di finale, ancora in bilico dopo il pareggio per 1-1 dell'andata , firmato dai gol di Vlahovic e Blas . Una delle certezze per Massimiliano Allegri stasera sarà Angel Di Maria . Il Fideo nelle ultime partite è stato un vero e proprio trascinatore con le sue giocate e sta diventando sempre più decisivo .

Sulla qualità dell'ex PSG si è espresso anche Alessandro Del Piero. L'ex capitano bianconeri, dagli studi di Sky Sport, ha elogiato così il 22: "Senza Di Maria, l'Argentina non avrebbe vinto il Mondiale. Non solo per il gol, ma anche per la sfrontatezza e la personalità. E poi per il modo in cui tocca la palla e la pericolosità, anche se è a quaranta metri dalla porta. Poi per la visione di gioco: è un giocatore con una qualità superiore che spicca sempre. È un bene per la Juve che ci sia".