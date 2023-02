Capello: “Mancanza di Chiesa perdita grave, lui e Pogba fanno la differenza”

La Juventus conoscerà questa sera il suo destino europeo, al termine della partita in programma contro il Nantes in Francia. I bianconeri infatti scenderanno in campo nella gara di ritorno valevole per gli spareggi di Europa League: dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata disputata a Torino, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà vincere per ottenere la qualificazione agli ottavi della competizione, con il mancato passaggio del turno che sarebbe disastroso per i bianconeri, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto da quello economico.