Verso Nantes-Juve: tutte le statistiche in vista del match

In vista del match di Europa League tra Nantes e Juve, la UEFA ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "Il portiere del Nantes Alban Lafont ha trascorso il 2018/19 in Italia con la Fiorentina, collezionando 34 presenze in Serie A e giocando al fianco degli attuali giocatori della Juventus Chiesa e Vlahović.