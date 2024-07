Della Valle: “La Juventus prepara l’ultimatum a Chiesa”

Della Valle ha fatto il punto sulla situazione legata a Chiesa: per la giornalista, la Juve sarebbe pronta a mettere il giocatore alle strette

Tramite il suo canale YouTube, Fabiana Della Valle ha fatto il punto su una delle situazioni più intricate in casa Juventus, quella relativa a Federico Chiesa. Il calciatore fra un anno andrà in scadenza di contratto: la possibilità di perdere il calciatore a zero sarebbe per il club bianconero un ipotesi intollerabile. Ecco perché, secondo la giornalista il prossimo incontro tra l’entourage del ragazzo e la società potrebbe essere molto importante per la definizione del da farsi.

L’ultimatum a Chiesa

Ecco le parole di Della Valle: “Comunque la Juventus attende prima che ci sia un consulto tra il giocatore e il suo entourage. Dopodiché dirà a Chiesa, quando ci sarà la possibilità di incontrare il suo procuratore, non credo direttamente con lui visto che sta per sposarsi, e dirà a Chiesa: ‘o rinnovi o sei sul mercato e se rinnovi devi accettare le nostre condizioni, ovvero una riduzione dell’ingaggio. Non so dirvi adesso di quanto potrà essere questo taglio”.