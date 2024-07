Delio Rossi: “Scudetto? L’Inter è ancora favorita, la Juve…”

Delio Rossi, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto tra la Juve e l'Inter.

Delio Rossi, allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a LazioNews24: “La Spagna, al di là del gioco, ha vinto perché i giocatori erano in un grande momento di forma. In queste competizione la differenza, a parità di qualità tecnica, la fa la condizione fisica. Noi stavamo a pezzi fisicamente, basti vedere come il nostro miglior giocatore sia stato il portiere. Scudetto? In questo momento la favorita è l’Inter, mi sembra una squadra più pronta rispetto alle altre. È chiaro che se la Juve tramuta in realtà quello che sta costruendo, allora può provare a giocarsela. L’Inter, però, al momento è più avanti”.