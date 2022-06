Juve, il punto sulla situazione De Ligt: tra rinnovo e sirene inglesi

Questa mattina il Corriere dello Sport ha paventato la rottura tra il club bianconero e il difensore. La situazione secondo Romeo Agresti.

redazionejuvenews

Questa mattina il Corriere dello Sport ha lanciato una bomba che ha messo in allarme il popolo bianconero: secondo il quotidiano romano infatti ci sarebbe stata una rottura nei rapporti tra la Juventus e De Ligt, tanto che l'olandese avrebbe addirittura chiesto subito la cessione. Questo possibile strappo è stato raccontato anche da diverse altre importanti testate e inevitabilmente questo ha catturato l'interesse di alcune grandi squadre di Premier League. In particolare, Tuttosport ha parlato di un'offerta già presentata da parte del Chelsea: cash più uno tra Timo Werner e Christian Pulisic. Una proposta che comunque non convincerebbe la Juventus a cedere il giocatore. Ma il club bianconero non ha ancora deciso di cedere De Ligt e ha ancora la speranza di trovare un accordo per il rinnovo, segno che l'eventuale frattura non sarebbe poi così netta o definitiva.

Romeo Agresti, giornalista molto vicino al mondo bianconero, ha fatto il punto della situazione sul difensore, attraverso il suo account Twitter. Secondo le sue informazioni la Juventus vorrebbe rinnovare il contratto del centrale olandese, ma ora il club si aspetta un segnale da parte del giocatore. Se non ci dovessero essere passi in avanti in questo senso, De Ligt finirebbe per forza di cose sul mercato. Dall’incontro di ieri con l'avvocato Rafaela Pimenta non sono emersi nuovi dettagli in questa direzione.

L'ex capitano dell'Ajax sembrerebbe essere abbastanza lontano dall'idea di firmare un prolungamento del contratto. La situazione è comunque da tenere d’occhio, mentre alcuni club inglesi che guardano con attenzione quello che sta succedendo, visto che si potrebbero aprire nuovi scenari per aprire delle trattative. Il contratto di De Ligt scadrà nel 2024 e l'intenzione della Juventus, se non dovesse arrivare il rinnovo, sarebbe quella di fare cassa già in questa sessione di calciomercato, puntando magari a far valere la clausola fissata a 125 milioni di euro.