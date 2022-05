Mercato Juve / Allegri ha deciso: tre colpi per puntare subito lo scudetto!

1 di 2

Mercato Juve - Tre colpi scudetto per Allegri.

"Parlare ora di mercato non ha senso - ha detto Allegri in conferenza stampa pre Lazio. - Facciamo finire la stagione poi faremo il punto della situazione con la società. Programmeremo insieme la prossima stagione". Il momento per farlo, evidentemente, è molto vicino.

Anzi, per dirla tutta, la Juve ha già da tempo iniziato a muoversi con convinzione e molto concretamente in ottica mercato estivo. Non ci sono grandi dubbi da questo punto di vista e anche le notizie delle ultime ore confermano tutto questo. L'obiettivo per il prossimo futuro è molto chiaro: tornare a vincere.

Per farlo però serviranno degli innesti mirati, di grosso livello, portando a Torino giocatori in grado di aumentare il livello tecnico della squadra. Secondo Calciomercato.com, Allegri avrebbe già in mente tre richieste specifiche per puntare subito allo scudetto: ecco di chi stiamo parlando <<<