De Ligt: “Lo stile offensivo del Bayern mi si addice. Non temo la pressione”

Il mercato estivo della Juventus ha visto dei cambiamenti molto importanti nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri . Da una parte a Torino sono arrivati dei giocatori di livello internazionale come Angel Di Maria e Paul Pogba e uno come Gleison Bremer , nominato miglior difensore dell'ultima stagione di Serie A. Dall'altra sono partiti alcuni protagonisti bianconeri, come Giorgio Chiellini , che ha deciso di chiudere la carriera con la maglia del Los Angeles Fc , e Matthijs De Ligt , che, dopo aver rifiutato il rinnovo con la Vecchia Signora, ha spinto per essere ceduto al Bayern Monaco . Il centrale olandese è passato al club bavarese 67 milioni di euro più 10 di bonus , portando nelle casse del club una liquidità importante per continuare il mercato.

Sulla pressione di un grande club ha detto: "Quando giochi per grandi club come il Bayern Monaco, hai sempre pressione. Non importa se ci arrivi a parametro zero o meno. Di sicuro non importa a me, perché chiedo sempre così tanto a me stesso che ho già abbastanza pressione".