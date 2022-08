Brambati: “Bremer non era la prima scelta della Juventus”

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per commentare le notizie di giornata sulla Serie A. Questo il primo pensiero del procuratore ed ex giocatore: "Va ad Allegri e a chi pensa che la Juvedebba vincere per forza e che sia la favorita. A oggi è così, poi magari dal 30 agosto cambierà. Se la Juve è questa attenzione: è stato preso Pogba, che sarà fuori per infortunio, ha perso Chiellini, De Ligt, Dybala e Morata e ha preso Di Maria e Bremer. Il centrocampo è sempre quello dello scorso anno, ha ancora Arthur. Allegri ha le proprie idee di calcio, non possiamo crocifiggerlo perché non ci piacciono, poi con le sue idee ha vinto sei scudetti. Voglio dire poi che Bremer non era la prima scelta: davanti c'erano Rudiger, poi Koulibaly. Di Maria lo voleva Allegri insieme ad altri giocatori. E ricordiamoci che Chiesa è fuori e non voleva Kean, che è rimasto. I dirigenti bravi non sono solo quelli che comprano ma anche quelli che vendono".