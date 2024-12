Del Piero di nuovo alla Juve? Alex: “Bisogna guardare al futuro”

Le parole della leggenda della Juve Alex Del Piero sul suo possibile ritorno in bianconero: "È stata una storia d'amore bellissima"

Intervenuto a margine dei Globe Soccer Awards la leggenda della Juve Alex Del Piero ha parlato del suo possibile ritorno in bianconero: “Alla Juve sono stato diciannove anni e sono stati unici. È stata una storia d’amore incredibile e con i tifosi il feeling è stato incredibile. Ne sono orgoglioso. Per il resto guardo al futuro con positività perché è il mio modo di essere“. Nonostante sia il sogno di gran parte dei tifosi della Vecchia Signora, quindi, è difficile pensare a un ritorno a Torino da dirigente dell’attaccante.

Juve, le parole di Del Piero sulla lotta scudetto

Sulla stagione bianconera e la lotta scudetto ha poi aggiunto: “Un momento di cambiamento. Le cose sono andate bene all’inizio e poi ci sono stati questi pareggi che hanno fatto parlare perché sono stati molti. Con l’ultima vittoria (2-1 a Monza, ndr) però l’ambiente si è rinvigorito. E anche in Champions le cose stanno andando abbastanza bene. Scudetto? Di favorite non ne ho. Il fatto che ci sia molta competitività ed equilibrio però è positivo per la spettacolarità e l’interesse del torneo. In Europa di campionati così combattuti in questo momento non ce ne sono tanti. La Juventus è lì…“.