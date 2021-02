Del Piero ricorda un gol al Napoli in versione “Super Mario”

TORINO- Giorno di gara per la Juventus, che fra poche ore scenderà in campo al “Diego Armando Maradona” per affrontare il Napoli di Rino Gattuso. Momento differente per le sue squadre: i ragazzi di Andrea Pirlo, dopo lo 0-0 di martedì sera contro l’Inter, hanno da poco strappato il pass per la seconda finalissima consecutiva di Coppa Italia, mentre gli azzurri sono stati eliminati il giorno dopo dall’Atalanta, squadra che contenderà quindi la coppa ai bianconeri. Anche in campionato, dopo il ko in casa del Genoa, la squadra partenopea sta vacillando, allontanandosi pian piano dalla zona Champions League.

Al contrario, Cristiano Ronaldo e compagni, dopo il ko contro l’Inter a “San Siro” dello scorso 17 gennaio, sembrano inarrestabili. Supercoppa Italiana portata a casa e un provvisorio terzo posto in classifica, arrivato dopo il successo contro la Roma di settimana scorsa, che ha permesso il sorpasso proprio ai giallorossi. I campioni d’Italia in carica vedono avvicinarsi la vetta della classifica, al momento occupata dal Milan, e sperano ancora di portare a casa il decimo scudetto consecutivo. Prima, però, c’è da superare un avversario storicamente ostico, che vorrà vendicare sicuramente la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana del 20 gennaio scorso. Uno che queste partite le conosce bene è Alessandro Del Piero, storico capitano juventino e bandiera bianconera.

Sul proprio profilo ufficiale Instagram, per suonare la carica, “Pinturicchio” ha voluto ricordare il suo gol agli azzurri nel 2-2 del marzo 1998. Dopo il classico countdown iniziale, si può vedere, a velocità aumentata, l’ex numero 10 superare con un tocco d’esterno il povero Facci che prova poi a rincorrerlo. Entrato in area, Del Piero si fa beffe ancora una volta del numero 5 ubriacandolo con un dribbling, prima di trafiggere Taglialatela per il gol del provvisorio 1-0 della Juve. Il tutto, mentre in sottofondo si può ascoltare la musichetta di “Super Mario”, il famoso eroe dei videogiochi. Un modo speciale per avvicinarsi alla gara: