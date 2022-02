Del Piero: “La Juve non deve accontentarsi. Vlahovic? Non conta l’età”

L'ex capitano, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida di stasera che vedrà i bianconeri affrontare il Villarreal.

Si parte proprio dalla questione del passaggio del turno: "La Juventus non può accontentarsi. Questa squadra non può considerare i quarti come l'obiettivo minimo. Se guardiamo i valori assoluti, la squadra di Allegri è nettamente favorita sul Villarreal. Se guardiamo l'andamento della stagione in corso invece, i valori sono più equilibrati". Stasera non ci sarà Paulo Dybala: "È davvero un peccato che non possa esserci. Non mi fate parlare del contratto, ho già gestito i miei in passato. Lui è un attaccante e deve trovarsi più spesso in condizione di tirare in porta e toccare palloni in attacco, di provare a saltare l'uomo. Mi auguro che presto stia bene e che dia ancora molto con questa maglia". Chi ci sarà invece è De Ligt, in grande crescita: "Non penso che ci siano dubbi su di lui. È stato pagato caro proprio per essere un leader, il naturale erede tecnico della BBC".