Cobolli Gigli: “Agnelli deve salvare l’immagine della Juve”

L'ex presidente ha parlato

SULLE DIMISSIONI - Oggi come oggi appare una caporetto, ma a mio parere sono panni che vanno lavati in famiglia, con l’Ing. Elkann, capo azionista. Andrà salvata l’immagine, non solo della Juventus, ma anche del cognome Agnelli, simbolo di imprenditoria italiana di successo. Se poi il presidente si riterrà tranquillo nel rimanere alla guida, sono fatti suoi. Il progetto Superlega, avviato senza autorizzazioni dagli organi di Governo, è fuorilegge. Il merito è un requisito fondamentale, poi anche le piccole riescono ad essere grandi in termini sportivi: il Benevento è venuto a Torino e ce le ha suonate in maniera classica. Questo permette di vedere partite di calcio coinvolgenti e anche stravolgenti, nel mio caso. E potrei fare tantissimi altri esempi, compreso il Crotone che non raccoglie risultati ma gioca. Con vero cuore per la propria società e per il proprio mestiere.