Del Genio: “Juventus tra le tre squadre più forti della Serie A”

Del Genio ha parlato della lotta al vertice del campionato di Serie A: per il giornalista, la Juve farebbe parte delle tre squadre più forti

Intervistato a Radio Kiss Kiss, Paolo Del Genio ha espresso la sua opinioni sulle principali forze del campionato di Serie A. Per il giornalista, la Juventus farebbe parte del novero delle tre principali candidate a lottare per il vertice della classifica.

Le parole di Del Genio

“Non mi interessano le previsioni, voglio sempre che mettano il Napoli al dodicesimo posto nelle griglie (ride, ndr). In attesa che si completi il mercato del Napoli e di tutte le altre io dico che in questo momento Inter, Juventus e Atalanta sono un po’ davanti e Napoli, Milan e forse la Roma si giocano il 4° posto per la Champions”.