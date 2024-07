De Winter: “Sono felice di essere definitivamente del Genoa”

Koni De Winter, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sul Genoa, parlando anche del suo trasferimento.

Koni De Winter, ex Juve, ha detto la sua sul Genoa, sua attuale squadra. Ecco le sue parole: “A maggio è scattato l’obbligo di riscatto ed ora sono ufficialmente del Genoa? E’ molto bello giocare in un club che mi ha dato fiducia fin dall’inizio e dove mi trovo molto bene. Sono davvero felice di essere definitivamente un calciatore rossoblù. Fiducia da parte del club e anche di mister Gilardino? Per me è davvero importante. Quando hai la fiducia, ti senti meglio proprio come giocatore. Devo dire che ne avevo bisogno e quando il mister si fida di te nel fare determinate scelte ti aiuta davvero tanto. Che campionato mi aspetto? Mi aspetto di tutto, il campionato come sempre sarà impegnativo. Ma noi siamo preparati per tutto. Nel bene o nel male siamo pronti. Il primo gol in rossoblù? Lo sto aspettando da tanto tempo”.