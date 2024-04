De Winter: “La Juve è un grande club, ma è difficile trovare spazio”

Koni De Winter, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Il Secolo XIX: "La Juve è un grande club ma non è facile trovare spazio. E io avevo bisogno di giocare, farmi trovare pronto, dimostrare quello che valgo. Quando ho saputo del Genoa, ho subito pensato che fosse la soluzione giusta per me. Se rifarei questa scelta? Certo che sì, qui ognuno spinge l'altro, c'è tutto per crescere. E il livello è molto alto, lo si vede dai risultati che la squadra sta riuscendo a ottenere. Riscatto dalla Juve una formalità? Sì lo so e ne sono contento. Voglio essere qui anche il prossimo anno, non vedo l'ora che inizi il prossimo campionato. Ma adesso è meglio concentrarsi su quello che dobbiamo andare a concludere".