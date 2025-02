De Siervo elogia la Juve: “Prima a creare un U23: vantaggi tecnici ed economici”

Intervenuto a un evento in Germania l'amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo ha elogiato la Juve

Intervenuto nel corso dello SPOBIS, un appuntamento dedicato allo sport business a livello Mondiale organizzato ad Amburgo in Germania, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha voluto elogiare il percorso intrapreso dalla Juve con il progetto Next Gen. L’AD ha infatti detto: “La Juventus è stata la prima società in Italia a creare una seconda squadra, la Under 23, e i risultati sono evidenti: negli ultimi quattro anni, 35 giovani del vivaio bianconero hanno esordito in Serie A e, solo negli ultimi due anni, il club ha generato 140 milioni di euro grazie alle cessioni di questi talenti. Questo modello sta iniziando a diffondersi anche in altre realtà come Atalanta, Milan e presto Inter, dimostrando come investire nei giovani possa portare vantaggi sia tecnici che economici“.

Juve, il valore della Next Gen

E in effetti come dargli torto? Il progetto Next Gen ha regalato a Thiago Motta giocatori importanti come Yildiz, Savona e Mbangula, ma ha anche permesso alla Juve di guadagnare plusvalenze importanti dal mercato. Basti pensare a Huijsen e Fagioli. Numeri importanti e destinati a crescere, sinonimo della lungimiranza del club bianconero.