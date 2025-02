De Paola: “Thiago Motta si è preso la Juventus”

De Paola ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il giornalista si vedrebbe finalmente la mano del tecnico sulla squadra

Intervistato per Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, a seguito del successo contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Non bisogna fare né gli psicologi né i buon padri di famiglia. Questa è una premessa per parlare per esempio di Savona, a cui io voglio bene, essendo vicino a tutti i giovani. Il problema però è che nel primo tempo la Juventus ha sofferto tantissimo sulla sua fascia. Per esempio anche Conceicao è molto giovane ma si vede che è più scafato. L’errore di Savona è che arretra continuamente. Tutti i gol che sta subendo la Juventus spesso arrivano da errori individuali. La cosa che possiamo dire in ogni caso è che Motta si è preso la Juventus. Per la prima volta si è parlato di calcio sia prima che dopo la partita”.

De Paola: “La differenza tra Kolo Muani e Vlahovic si nota tanto”

Inoltre, sull'attaccante della Juve, Randal Kolo Muani, il giornalista ha aggiunto; "La differenza tra Vlahovic e Kolo Muni si vede tanto. Il francese ha fatto un numero che gli ha permesso di saltare cinque giocatori dell'Inter. Per me la Juventus in questo momento sta andando per la strada giusta per quanto riguarda il gioco e per l'esaltare le proprie caratteristiche. Ora l'obiettivo è dare continuità. Adesso i bianconeri devono assolutamente superare il turno di Champions League, perché non si possono sbagliare certe gare dopo quello che è successo ieri contro l'Inter".