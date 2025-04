De Paola: "Ranieri-Juve? Vi spiego tutto..."

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'addio di Ranieri dai bianconeri.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Fu cacciato via a due giornate dal termine del campionato. Non aveva la fiducia dei giocatori, molto semplice. Del Piero, mai apertamente, non gradì più la presenza di Ranieri perché quella squadra aveva l’ambizione di vincere lo Scudetto ma arrivò seconda. Tante occasioni furono sprecate per formazioni fantasiose e prestazioni non brillanti. Sapevo di malumori dentro lo spogliatoio e mi fermai su alcune parole che diceva in allenamento per spronare i suoi. Parole troppo semplici per entrare nella testa di giocatori che erano tornati in Serie A e volevano vincere lo Scudetto per riscattarsi. A Ranieri piace passare spesso per vittima, ma non è così. L’esonero a due giornate dalla fine fu brutto, perché la stagione era chiusa e l’obiettivo secondo posto ormai raggiunto”.

Sulla partita con la Roma

“Vedo favorita la Roma, che è in salute e giocatori con leadership, almeno più della Juve. Soulé ha il dente avvelentato e ultimamente se li stanno togliendo tutti gli sfizi, vedi Fagioli e Kean. Ed è legittimo che facciano così, se non si sentono trattati bene”. Intanto ecco le parole di Kalulu<<<