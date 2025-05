Oppini: “La Juventus non meriterebbe la Champions League”

Francesco Oppini ha parlato della stagione della Juventus: per l'opinionista, il rendimento non farebbe meritare la qualificazione Champions

Intervistato a Tmw Radio, Francesco Oppini si è espresso su vari temi riguardanti l’attualità della Juventus. Ecco le sue parole: “Le parole di Ardoino? La Juventus è una Spa, ci sono molti azionisti e questo signore non so minimamente chi sia. Non parla da azionista ma da qualcuno che ha messo soldi come tanti altri. A chi si rivolge? Questa Juve non meriterebbe la Champions. Di fronte a Lazio, Bologna, Roma, anche Milan…per quello che ha speso in entrata e sacrificato in uscita, questo è il fallimento totale di Giuntoli“.

Oppini: “Tudor si è giocato la permanenza. Giuntoli ha il 5% di possibilità”

L'opinionista ha anche aggiunto: "Questa squadra ha lasciato per strada un allenatore come Conte che sarebbe venuto a piedi. Quando cacci uno come Allegri devi prendere uno almeno al suo livello, non fare una scommessa, che aveva certi problemi di gestione a La Spezia e a Bologna. Nelle prossime due partite vedremo una risposta, Tudor con il doppio errore dei cambi a Roma si è giocato la permanenza. Platini presidente? Avrebbe un peso politico importante, ma lui ha delle remore. Si parla di Chiellini più vicino alle cose di campo, con accanto un altro ds. Giuntoli ha poche chance di rimanere, credo solo il 5%".