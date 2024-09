De Paola: “Con il Napoli la Juve ci ha sempre provato”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento deficitario di Vlahovic.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Guardando gli 0-0 con il paragone al passato, spesso erano risultati confusi. Con il Napoli ho visto una Juve che ci ha sempre provato, non è riuscita ad arrivare sotto porta e ha tirato poco. Fin quando vedo una squadra che ci prova e che non rischia nulla a me va bene, A me non è dispiaciuta la Juve, vedo sempre dei passi di crescita. Quando Douglas Luiz, Gonzalez e Koopmeiners entreranno negli schemi ci sarà da divertirsi. La Juve è a l terzo 0-0, la Juve non segna, ma l’Empoli sta in alto in classifica, Roma e Napoli sono squadre forti. La Juve vuole far male, non ci sta riuscendo, ma in fase difensiva non concede nulla”.

La sostituzione di Vlahovic

“Non deve preoccupare, questa sosta può servire per calmarsi. A Vlahovic slitta la frizione, vuole mettersi troppo in mostra e deve abbassare i decibel per ascoltarsi meglio. Douglas Luiz? Il problema è solo fisico, può diventare il crack del campionato. Ha numeri straordinari, ma anche Gonzalez e Koopmeiners devono crescere. Io vedo un meccanismo in casa Juventus molto definito, vedo un cambiamento enorme con delle idee molto chiare che però non riesce ad applicare perché è ancora in fase sperimentale”.