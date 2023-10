De Paola: “I valori alla Juventus ci sono. Va cambiata la mentalità”

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato della Juventus vittoriosa contro il Milan in Serie A. Ecco le sue parole: “Bisogna essere pragmatici e dire che la Juventus vittoriosa a San Siro è un risultato importantissimo. Ora l’Inter dista due punti e si deve riconoscere le cose come stanno. Ciò che sta rendendo stucchevole il dibattito è il confronto tra Allegri in o Allegri Out. Tra l’altro l’allenatore si è reso protagonista di una pagliacciata. Se si mette in campo Vlahovic e Chiesa non potrai aspettarti una gestione, ma bensì la ricerca del 2-0".