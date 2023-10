Da Loca agli USA: tutte le statistiche post Milan-Juve

Dal gol di Locatelli fino ai quattro giocatori americani in campo: tutte le statistiche al termine di Milan-Juve

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match contro il Milan: "Manuel Locatelli è diventato il primo giocatore capace di segnare in incontri tra Juventus e Milan con entrambe le maglie in Serie A prima di compiere 26 anni (esclusi autogol) - 25 anni e 287 giorni. Loca non segnava con un tiro da fuori area in Serie A dal 2 ottobre 2021, contro il Torino.

La Juventus è la squadra che ha ottenuto più clean sheet nel 2023 in Serie A: 16, considerando i cinque grandi campionati europei ha fatto meglio solo il Barcellona. Ha ha tenuto la porta inviolata in almeno quattro gare di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2023 (otto in quell’occasione).

Questa è stata la prima volta in cui sono stati schierati quattro giocatori titolari statunitensi in un incontro di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Weah, McKennie, Pulisic e Musah. Timothy Weah ha giocato una gara tra Milan e Juventus in Serie A dopo 23 anni, 11 mesi e 1 giorno dall'ultima partita del padre George tra queste due squadre, sfida che è stata proprio la sua ultima nella competizione (21/11/1999)".

(juventus.com)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.