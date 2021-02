De Ligt: “Gara difficile, ma vogliamo portarla a casa”

TORINO- La Juventus è scesa in campo in questi contro il Napoli per la partita valevole per la terza giornata di ritorno di questo campionato. Gara importante per rimanere nella scia delle milanesi che, al momento, comandano i primi due posti in classifica, e per blindare allo stesso tempo il terzo posto, con la Roma al momento ferma al quarto posto a 2 punti di distacco.

Impegno difficile che arriva a metà di un ciclo di ferro che ha portato la Juventus ad affrontare prima la Roma, battuta per 2-0 settimana scorsa, l’Inter nel ritorno delle Semifinali di Coppa Italia e che porterà alla trasferta il Porto in trasferta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League di mercoledì. Il mese si concluderà poi con le sfide contro il Crotone e l’Hellas Verona.

Un match da sempre sentito quello contro il Napoli, avversario superato in finale di Supercoppa Italiana lo scorso 20 gennaio con il risultato di 2-0. Tra i protagonisti sul terreno di gioco, vista l’assenza per acciacchi di Leonardo Bonucci, c’è Matthijs De Ligt, che ha così parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della gara: “Tra Napoli e Juventus sono sempre grandi partite, è una gara molto difficile per tutte e due le squadre, ma noi proveremo a portarla a casa. Squadra più forte di tutte? Al momento siamo a metà della stagione. Stiamo giocando tante partite insieme, così ci abituiamo e giochiamo sempre meglio. Noi però cerchiamo sempre di raggiungere un livello alto il più possibile, è questo l’importante. Ritrovata solidità difensiva? Da quando è tornato in campo Chiellini siamo messi meglio, ha portato esperienza e cattiveria e questa è una cosa buona. Stiamo facendo molto bene adesso, giochiamo sempre più corti e cerchiamo di portare sempre più pressione sul pallone e questo per noi è davvero molto importante”.