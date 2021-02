Lite con Agnelli, Conte: “Ho reagito in maniera sbagliata”

TORINO- Vigilia di Inter-Lazio, uno dei due big match (l’altro è Napoli-Juventus di oggi) di questa terza giornata di ritorno del campionato . Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri, è intervenuto nella classica conferenza stampa del giorno prima, dove ha avuto modo di tornare a parlare della lite a distanza avuta con Andrea Agnelli lo scorso martedì in occasione di Juve-Inter di Coppa Italia.

Il tecnico leccese, nervoso per un presunto rigore negato a Lautaro Martinez, aveva reagito in maniera poco composta ad alcuni commenti piovuti dalle tribune, mostrando il dito medio alla dirigenza bianconera prima di tornare negli spogliatoi al termine del primo tempo di gioco. A fine partita, conquistata la finale, è arrivata la risposta immediata di Agnelli, che nei confronti del suo ex allenatore ha avuto parole molto poco lusinghiere. Uno scontro a distanza che non ha certamente reso onore ad entrambe le parti e che ha riempito le prime pagine di giornali e notiziari sportivi negli ultimi giorni. Conte ha voluto scusarsi per quanto successo, parlando così dell’episodio prima di rispondere alle domande sulla partita:

“Penso che prima di andare ad analizzare la partita che dovremo giocare domani, sia mio dovere chiarire la situazione di quanto successo nello stadio della Juventus, visto il risvolto mediatico importante avuto. La verità l’avete vista e sentita tutti quanti e questo per me è importante. Detto questo penso che siamo delle persone che possono essere calciatori, giocatori, dirigenti, che devono essere dei modelli educativi per tutti e siamo tenuti a ricordare sempre questo. Mi dispiace, sono qui per scusarmi perché ho reagito ad una provocazione e a degli insulti arrivatimi in modo assolutamente sbagliato. Avrei potuto sicuramente reagire meglio, magari alzando un pollice. Mi dispiace molto e quindi ne farò tesoro per il futuro di quanto successo. Avrei dovuto rispondere in maniera diversa”.