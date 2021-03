De Ligt e il gol fantasma: “La palla era dentro, inutile discutere se non c’è il VAR”

Il commento del giocatore dopo l'episodio di ieri

La Juventus riprenderà oggi ad allenarsi alla Continassa dopo i giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo. I bianconeri si ritroveranno dopo la sconfitta subita domenica scorsa contro il Benevento, che quasi sicuramente ha messo fuori gioco i bianconeri rispetto al discorso scudetto, ora che l'Inter ha dieci punti effettivi di vantaggio sui bianconeri. La squadra dovrà in questi giorni ritrovare se stessa e la sua anima, persa nelle ultime sfide e nella prima parte della stagione, ed è chiamata ad una parte finale di campionato nella quale non saranno ammessi più errori.

Uno dei protagonisti dell'annata bianconera, uno dei pochi in positivo, è il difensore Olandese Matthijs de Ligt. Il centrale della Vecchia Signora sembra ormai a tutti gli effetti padrone della retroguardia bianconera, che guida con sicurezza ed eleganza. Le sue prestazioni e la sua grinta hanno da subito acceso l'amore nel cuore dei tifosi, che sui social lo stanno acclamando come nuovo capitano . In attesa del rientro a Torino, l'olandese è stato ieri protagonista con la sua nazionale di un curioso episodio.

La sua Olanda è stata sconfitta contro la Turchia nella gara d'esordio delle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar, ma il difensore è stato protagonista di un episodio che ha fatto a lungo discutere: all’ultimo minuto del primo tempo, dopo un calcio d’angolo lo juventino ha staccato e girato la palla di testa che ha colpito il palo interno e poi superato la linea di porta, venendo respinta oltre la linea dal portiere turco Okay Yokuslu. Il fischietto Oliver e il guardalinee Bennet hanno lasciato correre, e a causa dell'assenza di VAR e Goal Line Technology la partita è continuata: "Tutto quello che ho visto dal campo è stato un avversario che ha respinto il pallone da dietro la linea di porta, ma l'arbitro ha preso la sua decisione. Inutile discutere se non c'è il Var. Noi non abbiamo giocato bene e per questo abbiamo perso. Dobbiamo stare più attenti ai dettagli, perché la Turchia ha fatto quattro gol su cinque tiri in porta".