De Ligt Capitano? L’hashtag spopola sui social

Tra i tifosi spopola l'hashtag: "#DeLigtCapitano"

C'è aria di tensione in casa Juve dopo la deludente sconfitta subita all'Allianz Stadium contro il Benevento di Filippo Inzaghi che, contro i bianconeri ha totalizzato ben 4 punti sui 6 a disposizione tra andata e ritorno. Questo inevitabilmente, ha sancito con ogni probabilità la fine della corsa scudetto per gli uomini di Pirlo che ora, sono costretti a guardarsi le spalle per difendere il posto in Champions e cercare di salvare la stagione che, potrebbe rivelarsi del tutto fallimentare e catastrofica se questo non dovesse accadere. Ma tirando le somme, va ricordato anche che il primo trofeo giocato è stato messo in bacheca proprio dalla Vecchia Signora e potrebbe arrivarne un altro qualora raggiungano la vittoria nella finale di Coppa Italia in programma per il 19 maggio allo stadio Olimpico di Roma contro l'Atalanta di Gasperini. Dalle parti della Continassa però, si comincia gia a pensare alla stagione che verrà e proprio per questo i dirigenti della Juve avranno dei mesi di fuoco nell'immediato avvenire. Innanzitutto bisogna capire chi verrà riconfermato e soprattutto da chi bisognerà ripartire per rifondare un gruppo che sembra essersi smarrito, e di certezze ora sembrano essercene ben poche.