De Grandis: “Vi spiego la differenza principale tra Juventus e Inter”

De Grandis ha confrontato la Juventus e l'Inter per spiegare cosa differenzia la squadra bianconera da quella nerazzurra in questa stagione

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha confrontato la Juventus con l'Inter. Ecco le sue parole: "La differenza del centrocampo sta nel fatto che l'Inter ha un regista vero con Calhanoglu, è aggressivo e riescono ad attaccare tutti insieme. I due terzini diventano le ali. La Juventus invece gioca verticalmente, parte dai difensori e cerca di andare in velocità da una parte all'altra del campo, meno palleggio e meno qualità all'interno del campo dove il centrocampo non attacca, non pressa e protegge la difesa".