Verso Juve-Inter, infortunio per Bastoni: a rischio il derby d’Italia

Le ultime novità sulle condizioni di Bastoni in vista del derby d'Italia tra Juve e Inter: ci sarà contro i bianconeri?

Brutte notizie in casa Inter che in vista del big match contro la Juve rischia di dover fare a meno di Bastoni . Il difensore italiano, infatti, è alle prese con un affaticamento muscolare al polpaccio destro che gli impedirà di giocare contro la Macedonia del Nord.

L'infortunio non sembra grave tanto che il difensore nerazzurro potrebbe addirittura scendere in campo contro l'Ucraina, ma la situazione è comunque delicata .

Se non dovesse recuperare in tempo in vista della sfida contro la Juve è probabile lo spostamento di Acerbi sul centrosinistra, con De Vrij al centro. Molto però dipenderà dai prossimi allenamenti: staremo a vedere.