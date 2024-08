De Grandis: “La Juve è forte, ma ora bisogna avere pazienza”

Stefano De Grandis, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita dei bianconeri contro il Como.

Stefano De Grandis, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell’esordio in campionato contro il Como. Ecco le sue parole a Sky Sport sul match contro il Como: “La squadra è forte, ma è totalmente rivoluzionata rispetto all’anno scorso, sia nei giocatori che scendono in campo che nell’allenatore e di conseguenza nei dettami di gioco e nella mentalità, per questo motivo credo che per vedere la vera Juve di Motta servano tempo, pazienza e fiducia. Non dimentichiamo che lo stesso Motta faticò all’inizio della sua avventura allo Spezia, con i tifosi che chiedevano la sua testa dopo le prime giornate”.