De Grandis: “Il progetto della Juventus su Vlahovic rischia di fallire”

Stefano De Grandis ha parlato della situazione legata a Dusan Vlahovic e la Juventus: per il giornalista, un progetto in una fase pericolante

Intervistato a Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato della situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus . Ecco cosa ha detto: "Un punto negativo nella Juventus è che c'è in questo momento la possibilità del fallimento del progetto Vlahovic , che era l'erede designato di CR7 e dal quel punto di vista non ci siamo. Nella Fiorentina ha fatto numeri straordinari e alla Juventus non proprio".

Il giornalista ha proseguito: "Non segna da settembre e anche contro il Verona la Juve ha sbloccato la partita quando è entrato Milik. Secondo me Vlahovic è un buon giocatore ma lega meno la squadra, gioca peggio spalle alla porta e se doveva essere il giocatore per il quale sono stati mandati via Morata e Dybala non rappresenta quel tipo di tesoro".