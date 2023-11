Juve, Brambati: “Vlahovic? Il rinnovo non esclude la cessione”

Massimo Brambati ha parlato del futuro alla Juventus di Dusan Vlahovic: per l'ex calciatore il rinnovo non escluderebbe un successivo addio

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic alla Juventuse non solo. Ecco le sue parole: "Viene rinnovato anche nell'ottica di avere uno dentro che può esploderti per poi perderlo a zero. Giuntoli sta lavorando benissimo, ma i contratti non sono solo per rimanere ma anche per mettere al sicuro un patrimonio".