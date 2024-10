De Canio: “La Juve non esce benissimo dal match con l’Inter”

Gigi De Canio, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri contro l'Inter.

Gigi De Canio, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Baroni? Non mi sorprende. Ovunque è andato, la sua squadra ha giocato bene. Ha ripagato tutti, dando una precisa identità al Verona e al Lecce. Questa promozione in una squadra di altro spessore è un merito per il lavoro fatto in questi anni. Sta dimostrando che merita questo premio”.

Sulla partita tra Inter e Juve

“Opinioni sul derby D’Italia? In generale la Juve non ne esce benissimo, per quella che è la sua storia e il mercato fatto è sembrata troppo fragile al cospetto di una squadra così solida. Conosciamo una squadra che ha fatto della sua solidità difensiva uno dei suoi tratti distintivi, ieri l’Inter ha maramaldeggiato, ha sbagliato i gol altrimenti la partita assumeva altri contorni. Poi l’hai ripresa, è vero. Dopo aver tolto Vlahovic, tutti si sono chiesti il perché, visto che dovevi recuperarla, ma ha un solo attaccante ora lì ed è questa la verità. Vedere una sola punta per tutti questi appuntamenti e vedere in mezzo al campo giocatori prima vituperati e non i nuovi, questo deve far pensare. Balotelli? Il Genoa non produce nulla perchè a Gilardino gli hanno smontato la squadra. Prima di iniziare gli togli Retegui e Gudmundsson, non hai così la possibilità di fare qualcosa di buono. Conosco la piazza, l’amore dei tifosi, questi sentimenti sono stati traditi. Detto questo, Balotelli è un talento grandioso ma è da parecchio che non è impegnato”.