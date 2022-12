Danilo: “La caviglia sta bene, con la Croazia sarà difficilissima”

Grande serata ieri per il Brasile. La nazionale verdeoro ha battuto la Corea del Sud per 4-1 qualificandosi per i quarti del Mondiale, grazie alle reti di Vinicius, Neymar, Richarlison e Paquetà. Di Paik Seung-Ho la rete coreana. La squadra di Tite ha mostrato tratti di grande calcio, in una partita che non è stata mai in discussione. Nei sudamericani sono scesi in campo due giocatori della Juventus. Danilo ha ripreso il posto da titolare dopo l'infortunio. Al 72' poi l'ex Manchester City è uscito per far posto all'altro bianconero Bremer. Alex Sandro invece ancora out.