Ancora Danilo: “Quest’anno con l’Inter sarà diverso, Pogba è a casa”

La Juventus sta tentando di rimettersi in sesto dopo una prima parte di stagione negativa. Uno dei leader della squadra è indubbiamente Danilo. Il brasiliano, intervistato ai microfoni di Dazn, ha parlato di come arriva la Juventus alla partita con l'Inter dopo la sconfitta con il PSG. L'anno scorso i nerazzurri vinsero 1-0: "Giocando alla Juventus non riesco a dire, dopo una sconfitta, che è stata una delle migliori prestazioni della passata stagione. Loro hanno segnato, noi no, e per noi quei 3 punti sarebbero stati importantissimi in ottica campionato. Per come sono andate le cose abbiamo perso fiducia dopo quella sconfitta. Credo che quest’anno le cose possano andare in modo diverso. Gli portiamo rispetto, ma io penso che noi stiamo tornando a fare bene le cose, a stare sempre in partita, a stare concentrati. Tutte cose che in certe gare sono di grande importanza".