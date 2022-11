Nuovo bomber per la Juve! Tutto vero, arriva una doppia conferma | News

Sta per andare in archivio una prima parte di stagione che per la Juventus non ha rispettato le aspettative di inizio anno. Mancano ancora tre gare in campionato, in cui sarà fondamentale fare bene per non allontanarsi dal gruppo di testa. Poi ci sarà il Mondiale in Qatar che vedrà diversi calciatori bianconeri impegnati. Sanno da valutare le loro condizioni al ritorno dalla rassegna iridata.

Anche per questo motivo la dirigenza bianconera sta pensando ad un rinnovamento in ottica gennaio, ma soprattutto per l'estate in cui verrà fatta piazza pulita in diversi reparti. In particolare oggi ci soffermiamo sull'attacco dove Di Maria e Kean sono praticamente certi di salutare. In queste ore sta circolando la voce di un nuovo nome per l'attacco bianconero, capace di agire sia come esterno che come punta centrale, potenziale sostituto, quindi, di entrambi i calciatori sopracitati<<<