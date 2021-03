Danilo: il rinnovo per farlo diventare senatore a vita

Il difensore brasiliano sarà blindato dalla società bianconera

redazionejuvenews

In casa Juventus si valutano rinnovi, cessioni e nuovi acquisti. Domani alle 15 i bianconeri dovranno vedersela con il Benevento e a guidare la difesa, insieme a Matthijs de Ligt, sarà ancora una volta Danilo, diventato ormai imprescindibile per il reparto migliore di serie A. Nel corso della stagione il brasiliano è diventato un punto di riferimento per l'intera squadra, "un intoccabile" come scrive il Corriere di Torino. Per la prossima stagione, infatti, il centrale bianconero non è in discussione, per questo motivo la società sta valutando un contratto di rinnovo per blindarlo a Torino.

Dunque Danilo è considerato tra gli incedibili. Già dallo scorso anno con Sarri aveva mostrato le sue doti da leader, ma è con il gruppo guidato da Andrea Pirlo che l’ex di Porto e Manchester City è diventato un vero e proprio punto fermo. Perché in un anno in cui tra infortuni e assenze da covid-19, la versatilità del difensore brasiliano non è solamente utile, ma necessaria. Lo abbiamo visto giocare in quattro ruoli diversi: terzino destro, terzino sinistro, difensore centrale e in estrema ratio centrocampista, collezionando quasi tremila minuti in campo. Un vero e proprio jolly a disposizione dell'allenatore e della squadra. Dove lo metti sta. Dove lo metti gioca bene.

Questa propensione del calciatore sta facendo pensare alla dirigenza bianconera di allungare il contratto di un anno. A dirla tutta il contratto di Danilo è ancora lungo, infatti scade nel giugno 2024, perché lo ha firmato durante l'estate 2019, quando è arrivato alla Juventus dal Manchester City e quando è andato via Cancelo. Tuttavia come abbiamo anticipato in casa bianconera si sta valutando l'opportunità di blindare il brasiliano fino al 2025, confermando la volontà del club di volerlo come senatore a vita, soprattutto perché Chiellini e Bonucci non sono eterni e quindi bisogna puntare su qualcuno che per la maglia è pronto a tutto.