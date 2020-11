Notizie Juve – Cancelo non è mai stato vicino al ritorno a Torino

TORINO – Spuntano fuori nuovi retroscena dell’ultima sessione di mercato della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, Joao Cancelo non è mai stato vicino al ritorno a Torino. L’esterno portoghese, che ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2018-19, è adesso un giocatore del Manchester City di Pep Guardiola. In estate si era parlato di un suo possibile ritorno alla Vecchia Signora, ma l’operazione è stata smentita: il giocatore, infatti, sarebbe dovuto rientrare in un giro di trattative che avrebbe coinvolto anche il Barcellona, ma alla fine la dirigenza bianconera non ha assecondato l’affare.