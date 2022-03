Danilo: “CR7 era punto di riferimento. Italia eliminata una sorpresa”

Il terzino brasiliano della Juventus ha parlato in un'intervista ai microfoni di Espn, tra l'addio di Ronaldo e l'Italia out dal Mondiale.

redazionejuvenews

La sua stagione finora è stata molto positiva. Danilo ormai è una certezza per la Juventus di Massimiliano Allegri. Nella prima parte di stagione è stato costretto ai box per problemi muscolari, ma da quando è tornato è stato quasi sempre tra i più positivi. A Torino si trova bene, nella squadra è tra i leader per esperienza e qualità e si è tolto la soddisfazione di tagliare il traguardo delle 100 presenze in bianconero. Per lui si prospetta anche un rinnovo di contratto per proseguire la sua avventura con la Vecchia Signora.

Il terzino brasiliano è tornato a parlare nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Espn. L'ex Manchester City ha detto la sua sull'addio di Cristiano Ronaldo, avvenuto a stagione già iniziata: "È normale che ci sia stato un impatto forte sulla squadra, quando un calciatore con la qualità di Cristiano Ronaldo se ne va, soprattutto per come sono andate le cose, anche perché c'è stata incertezza fino all'ultimo giorno. Per noi Cristiano era un punto di riferimento in campo e abbiamo dovuto fare a meno di lui".

Lui al prossimo Mondiale in Qatar ci sarà, con la maglia del Brasile. Non possono dire lo stesso i suoi compagni di squadra italiani, dopo l'eliminazione dell'Italia dai playoff mondiali, avvenuta per mano della Macedonia del Nord giovedì scorso al Barbera di Palermo. Questo il suo commento: "Per me è stata una sorpresa, anche perché non me lo aspettavo. Ho tanti compagni di squadra nella nazionale italiana e facevo il tifo per loro perciò mi è dispiaciuto. La mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale dimostra cos'è oggi il calcio, la Macedonia si è presentata con un piano chiaro che, evidentemente, era ben costruito, bisogna rispettare la loro tattica perché alla fine ha funzionato, certo è sorprendente ma è così" ha concluso Danilo.