Dani Alves: “Via dalla Juve perché avrebbero cambiato modo di giocare. Non era vero”

L'ex giocatore bianconero ha parlato tramite le sue Instagram Stories

La Juventus, dopo la vittoria di domenica contro il Genoa , è attesa domenica prossima dalla delicata trasferta a Bergamo, dove alle 15 giocherà contro l'Atalanta un vero e proprio scontro diretto int ottica Champions League: la classifica infatti recita in questo momento Milan 63, Juventus 62 e Atalanta 61, con la partita di domenica che dirà molto sul proseguo del cammino dei bianconeri in questa ultima parte di stagione. Le vittorie contro Napoli e Genoa hanno ridato fiducia alla squadra bianconera, che avrà tutta la settimana per lavorare e preparare la sfida agli uomini di Gasperini.

Andrea Pirlo avrà a disposizione quasi tutta la squadra al completo, con Leonardo Bonucci guarito dal COVID e tornato in gruppo. Il tecnico bresciano dovrebbe avere quindi molta scelta in vista di domenica, e nonostante le critiche e i dubbi sul suo futuro, continua ad portare avanti il suo lavoro, sicuro della sua scelta e della fiducia della società. Una scelta che avrebbe fatto anche Claudio Marchisio: "Pirlo? Occasioni come quella che si è presentata a lui in estate non possono essere rifiutato. Ha fatto bene ad accettare l’incarico. Pirlo ha meno esperienza in panchina di Klopp, Conte e Allegri, non ci sono dubbi, ma alla fine della stagione soltanto uno vince ed è difficile per chiunque. Un allenatore oggi deve saper gestire molti più aspetti della vita di un calciatore rispetto a prima."