Dimas: “Allegri ottimo allenatore, va riconfermato. Vlahovic ha fatto bene”

Manuel Dimas, ex calciatore, ha analizzato la stagione della Juventus, con un riferimento ad Allegri e al calciomercato.

redazionejuvenews

Manuel Dimas, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di Allegri e della stagione bianconera. Ecco le sue parole sul mister toscano: "Non cambierò opinione su Allegri, lo ritengo sempre un ottimo allenatore. Il nostro giudizio, però, dipenderà sempre dai risultati. La dirigenza bianconera ha il potere di decidere cosa è meglio per il club e per il futuro. Per quanto mi riguarda, sono per la riconferma di Allegri per la nuova stagione e cercherei di lavorare per migliorare la squadra con giocatori di qualità. Vincere un trofeo è sempre un obiettivo, per questo la Coppa Italia renderebbe meno amara una stagione così. Per storia, blasone, tradizione e livello di rosa, non vincere nulla nella Juventus equivale ad un fallimento."

Sul miglior giocatore della stagione e sul caso Dybala: "Molto difficile scegliere un giocatore che sia stato davvero decisivo per tutta la stagione. Tutti i giocatori sono stati discontinui come la squadra, tra alti e bassi, tanti cambiamenti, tanti infortuni. Vlahović è arrivato a gennaio, ma ha aiutato la squadra e ha fatto una buona stagione. Per me è lui. Peccato per Chiesa e il suo infortunio, stava giocando bene. Sì, per me Dybala necessita di un cambiamento, così come la Juve ha bisogno di un nuovo giocatore emozionante per dare una nuova sfida alla squadra."

Su Conte e Di Maria, visto che entrambi sono finiti nell'orbita della Vecchia Signora: "Antonio è uno dei miei allenatori preferiti, ma un'identità di squadra non la trovi cambiando sempre ogni anno. Penso che abbia più a che fare con i giocatori che con un allenatore. Di Maria ha 34 anni, è un top player, ma la Juve ha bisogno di qualcuno per i prossimi 3/5 anni. Sicuramente Allegri o la dirigenza sanno di cosa c'è bisogno per il futuro e all'interno del sistema giocherà la squadra. Dobbiamo credere che impari con gli errori a fare scelte migliori per il futuro."