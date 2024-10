Damascelli: “Contro l’Inter pareggio dolce per la Juventus”

Tony Damascelli ha commentato la partita tra Inter e Juventus: per il giornalista, il risultato risulterebbe ben voluto dal team bianconero

Nella nona giornata di Serie A, allo stadio San Siro è andata in scena una partita dallo spettacolo pirotecnico. Otto gol, rimonte e contro rimonte che consegnano un punto a testa a Inter e Juventus. Secondo Tony Damascelli, firma de Il Giornale, il risultato e la modalità con il quale si è pervenuti ad esso non sarebbero accolti in egual modo dai rispettivi tecnici e squadre. Il vantaggio di due gol dei nerazzurri, annullato dalla doppietta di Yildiz, farebbe storcere il naso a molti. Di seguito, le parole espresse dal giornalista sulle pagine del quotidiano.

Le parole di Damascelli su Inter-Juventus

“Domenica di pazzo football. Otto gol a Milano; sei a Firenze. Pareggio a San Siro, 4 a 4, acido per l’Inter, dolce per la Juventus dimezzata. È stato un turno pre Halloween: errori incredibili delle difese che pensano più a costruire dal basso che a difendere davvero. Luci a San Siro del diciannovenne turco Yildiz che alla panchina punitiva ha reagito con i due gol del pareggio bianconero. Male l’Inter che ha buttato via tre occasioni colossali. Responsabilità di Inzaghi che ha cambiato uomini favorendo la remontada bianconera. Il risultato di Milano favorisce Conte, se mai ne avesse avuto bisogno. Il Napoli consolida il primato”.