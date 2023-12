Juventus, Allegri è il Coach Of The Month di Novembre della Serie A

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è risultato il vincitore del premio come miglior allenatore del mese di Novembre della Serie A

I risultati ottenuti dalla sua Juventus nel mese di novembre valgono al tecnico livornese Massimiliano Allegri la palma di Coach Of The Month. L'allenatore dei bianconeri si aggiudica il premio attribuito mensilmente dalla Lega Calcio a i "timonieri" delle squadre di Serie A. A pendere a favore della scelta su Allegri sarebbero in particolare i risultati con Fiorentina, Cagliari e Inter.