Dall’Inghilterra: il West Ham su McKennie

Voci di mercato sul calciatore americano

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Chelsea, nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League: i bianconeri sono reduci dalla vittoria nella prima giornata in casa del Malmo, mentre i Blues hanno vinto a Londra contro lo Zenit: entrambe le squadre sono quindi appaiate in testa alla classifica a tre punti, e la sfida di questa sera potrebbe definire le gerarchie in vista delle prossime partite, con la squadra di Massimiliano Allegri che spera di vincere per portarsi a punteggio pieno in testa al gruppo. Per farlo la Juventus avrà bisogno di una grande prestazione, nonostante l'emergenza che deve affrontare vista l'assenza di Alvaro Morata e Paulo Dybala.